Китай дасть Білорусі $7 мільярдів кредитів

Підсумкова сума включає позики в 1 мільярд доларів для двох білоруських банків, про які було оголошено днем раніше.

Крім того, Білорусь, має проблеми з рефінансуванням рекордних виплат за зовнішнім боргом, домовилася про трирічний валютний своп з Китаєм на 7 мільярдів юанів, повідомляє Reuters з посиланням на Нацбанк Білорусі.

Читайте такожКитай і Росія підписали низку угод

"Угодою передбачено надання сторонами коштів у національних валютах в обсязі 16 трильйонів білоруських рублів і 7 мільярдів юанів (трохи більше 1,1 мільярда доларів)", - повідомив білоруський Нацбанк.

У неділю Білорусь підписала з Китаєм меморандум про постачання 4 мільйонів тонн калію за п'ять років.

Білорусі, економіка якої скорочується на тлі падіння попиту в Росії і зниження цін на нафту, належить виплатити кредиторам майже 4 мільярдів дол.

Мінськ говорив, що хоче частково рефінансувати борг, розмістивши валютні облігації, і просив Росію про відстрочку частини виплат.

З початку року білоруські золотовалютні резерви, розраховані за стандартами МВФ, впали на 500 мільйонів дол. до 4,57 мільярда дол.

Резерви, розраховані за національною методикою, яка включає до їх складу юані, російські рублі та дорогоцінні камені, скоротилися на 600 мільйонів дол. до 5,1 мільярда дол.