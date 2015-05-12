МВФ підтвердив прогноз падіння економіки України на 5,5% за підсумками року

Про це йдеться у регіональному економічному огляді Фонду, опублікованому на корпоративному сайті.

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«Країни Співдружності незалежних держави покажуть негативну динаміку розвитку економіки. Причому найбільш значущим виявиться падіння ВВП Росії – на 3,8% та України – на 5,5%, - сказано у звіті. – Основними причинами стануть падіння цін на нафту і продовження режиму санкцій щодо Росії, а також подальше геополітичне напруження на сході України».

Водночас МВФ повернувся до колишнього, більш оптимістичного, прогнозу інфляції в Україні за підсумками 2015 року. Зараз Фонд прогнозує зростання цін в Україні (грудень до грудня) на рівні 26,7%, а не 33,5%, як прогнозував раніше.

Також МВФ підтвердив прогноз зростання економіки України в 2016 році на рівні 2%. Інфляція, за оцінками Фонду, складе 8,7%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році і допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції 42,8%. Причому падіння експорту за песимістичного сценарію складе 16,6% (54,5 млрд дол.) у 2015 році, імпорту - 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту у цьому році порівняно із 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., Імпорту - на 10,7% - до 63 млрд дол.

Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП складе 1,85 тлрн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.

Прогнозний рівень безробіття у 2015 році складе 10,2% за оптимістичним сценарієм та 11,5% за песимістичним.

Нагадаємо, в березні УНІАН повідомляв, що МВФ прогнозує падіння економіки України на 5,5% за інфляції 27%.