В Україні почав діяти меморандум про реструктуризацію валютних кредитів громадян у гривню

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, меморандум підписали наступні банки: «Український професійний банк», «Альфа-Банк» (Україна), «Надра», «Михайлівський», «ПриватБанк», «Грант», «Регіон-банк», «Дельта Банк», «Фідобанк», «Платинум Банк», «Креді агріколь банк».

Інші банки з найбільшими портфелями кредитів фізосіб в іноземній валюті розглядають можливість найближчим часом також приєднатися до меморандуму.

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НБУ повідомляє, що для реструктуризації боргу в рамках меморандуму позичальнику потрібно письмово звернутися в банк і отримати письмову відповідь від банку. У випадку відмови банку або отримання рішення про застосування умов, гірших від передбачених меморандумом, позичальникові необхідно направити письмове звернення до комісії при громадській раді, яка буде створена найближчим часом.

Нацбанк нагадує, що меморандум передбачає реструктуризацію споживчих кредитів в іноземній валюті, отриманих під заставу нерухомості, залишок за основним боргом яких не перевищує 2,5 млн грн за офіційним валютним курсом на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тис. дол.).

Меморандум вводить поняття соціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до 120 кв. м), і за валютними кредитами для купівлі такого житла під його заставу банки взяли на себе зобов'язання під час конвертації у гривню списати до 50% кредиту. Для кредитів на житло більшої площі після конвертації банки пропонують списати не менше 25% кредиту.

Регулятор нагадує, що, згідно з умовами співпраці з Міжнародним валютним фондом, переговорний процес між позичальниками і банками про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів повинен бути добровільним і держава не може в нього втручатись і регулювати цей процес на законодавчому рівні.

Як повідомляв УНІАН, від початку 2014 року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більше ніж у 2,5 разу, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, що одержують доходи у гривні, і призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих із них резервів.

Під тиском об'єднань позичальників Нацбанк створив робочу групу за участі представників профільних комітетів, Нацбанку, громадської ради при НБУ та представників «кредитного майдану», основним завданням якої стала розробка механізму реструктуризації валютних кредитів у гривню.

У грудні УНІАН повідомляв, що НБУ вирішив перевести валютні кредити у гривню за курсом 7,99 за долар.