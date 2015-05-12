Місія МВФ почала роботу в Києві

Про це повідомило УНІАН джерело в уряді.

«Місія МВФ розпочала роботу в Києві, як і планувалося», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше в Національному банку України повідомили, а згодом глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні 30 квітня підтвердив, що місія фонду розпочне роботу в Києві для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування 12 травня.

Читайте такожМВФ підтвердив прогноз падіння економіки України на 5,5% за підсумками 2015 рокуОднією з ключових умов програми з МВФ є досягнення домовленостей з кредиторами про часткову реструктуризацію зобов'язань України за єврооблігаціями, в рамках яких українська сторона розраховує заощадити на виплатах до 5,3 млрд дол. у 2015 році та до 15,3 млрд дол. упродовж найближчих 4 років.

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна зможе домовитися з кредиторами про реструктуризацію державних боргів до першого перегляду програми з фондом у червні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути отримані за підсумками щоквартальних оціночних місій Фонду.

Згідно з новою програмою, у 2015 році Україна може отримати із зовнішніх джерел близько 16,3 млрд дол., включаючи 10 млрд дол. по лінії Міжнародного валютного фонду. У числі міжнародної допомоги кошти від Євросоюзу на 1,8 млрд дол. і від уряду США на 2 млрд дол.