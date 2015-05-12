Нацбанк хоче збільшити ліміти поповнення електронних гаманців

Про це йдеться у розробленому Нацбанком проекті постанови "Про затвердження змін до положення про електронні гроші в Україні".

Документом також передбачається збільшення максимальної суми для розрахунків електронними грошима з 35 тис. грн/рік до 65 тис. грн/рік.

Регулятор пояснює, що необхідність таких змін зумовлена постійним розвитком ринку електронних грошей і появою нових форм розрахунків.

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Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року Національний банк обмежив суми переказу електронних грошей між фізичними особами з передплачених карт на рівні 4 тис. грн на місяць. Постановою також встановлювалося, що максимальна сума електронних грошей, яку користувачі мають право використовувати для здійснення розрахунків за допомогою електронних пристроїв, становить 35 тис. грн на рік.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Кабмін у 2015 році має намір спростити оподаткування операцій з електронними грошима.