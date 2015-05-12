Суди повинні конфіскувати в українських банків $1,4 мільярда, що належали сім'ї Януковича - Сюмар

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради заявила заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.

“Уряд заарештував 1,4 млрд доларів на рахунках українських банків, які належали родині і самому Віктору Януковичу. Ці кошти мають повернутися в державний бюджет. Це можна буде зробити відразу після того, як правоохоронні органи і суд прийме рішення про конфіскацію коштів", - сказала Сюмар.

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Вона також зазначила, що парламент повинен прискорити прийняття низки законів про нову українську міліцію.

Крім того, Сюмар нагадала, що коаліційна угода зобов'язує членів парламентської коаліції змінити виборчу систему, щоб запровадити відкриті списки.

За словами Сюмар, фракція "Народний фронт" просить робочу групу з розслідування корупції в уряді у п'ятницю, 15 травня, відзвітувати про результати розслідування. Аналогічне прохання вона висловила до Генеральної прокуратури і додала: "Ще одне прохання до Генпрокуратури - озвучити результати розслідування корупції колишніх чиновників, а також щодо зняття недоторканності з окремих діючих депутатів".

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна повернула 5014 гривень і 5 копійок активів, присвоєних корупційними методами, залишилося ще 1,5 мільярда.