Депутати скасували військовий збір з операцій купівлі-продажу валюти

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом скасовується оподаткування військовим збором операцій з купівлі-продажу фізичними особами іноземної валюти.

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У пояснювальній записці зазначається, що включення операцій з валютними цінностями до об’єкту військового збору спричинило негативний вплив на ринок операцій з іноземною валютою. До операцій з валютними цінностями включаються також операції з переходом права власності на національну валюту. «Отже, за такого підходу доходом фізичної особи вважаються як операції з купівлі іноземної валюти (у сумі придбаної валюти), так і операції з продажу валюти. З економічної точки зору, при операціях з валютними цінностями відбувається еквівалентний обмін однієї цінності на іншу. Джерело доходу фізичної особи в даному випадку відсутнє. Натомість, існуюча редакція Податкового кодексу визнає всю вартість еквівалентного обміну як об’єкт для військового збору. Така ситуація є неприпустимою», - йдеться в записці та наголошується, що запровадження додаткових перешкод щодо обігу валютних цінностей у вигляді військового збору (на додаток до внеску до Пенсійного фонду) призводить до вкрай негативних наслідків для економіки України: значно зростає обсяг проведення операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами на тіньовому ринку. При цьому бюджет додатково втрачає збір до Пенсійного фонду; загальмовується ринок банківських послуг з платіжними документами; зменшується пропозиція готівкової та безготівкової іноземної валюти; штучно завищується вартість валюти для фізичних осіб.