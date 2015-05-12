Порошенко схвалив угоду з ЄІБ про $200 мільйонів кредиту на відбудову Донбасу

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідно до фінансової угоди, ЄІБ надасть Україні кредит у розмірі 200 млн євро на реалізацію протягом 2015-2020 років низки заходів для подолання негативних наслідків геополітичних подій у східних регіонах України, у тому числі забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, відновлення головних інфраструктурних об'єктів на території районів Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем Української держави.

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Кредит надаватиметься у вигляді траншів у розмірі від 15 до 40 млн євро. Серед основних заходів – відновлення інфраструктури та покращення умов надання комунальних послуг (централізованого водопостачання і водовідведення, постачання електроенергії, централізованого теплопостачання), ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, мостів, а також ремонт пошкоджених адміністративних будівель і соціальної інфраструктури.

Також у рамках Проекту передбачається реалізація низки інфраструктурних проектів у Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях і створення умов для повернення тимчасово переміщених осіб у місця їх колишнього проживання.

Фінансову угоду було підписано 22 грудня 2014 року в місті Києві прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та віце-президентом Європейського інвестиційного банку Ласло Бараньяємом.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко заявив журналістам, що на відбудову міст і сіл Донецької області, постраждалих внаслідок розв'язаної проросійськими сепаратистами війни, потрібно не менше 3,5 млрд грн.