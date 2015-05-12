Яценюк знову просить ГПУ перевести заарештовані $1,4 мільярда Януковича до бюджету

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк знову звернувся до Генеральної прокуратури з проханням перевести заарештовані раніше 1,4 млрд доларів коштів, що належать родині екс-президента України Віктора Януковича, з розряду заарештованих до розряду конфіскованих на користь державного бюджету. Про це Яценюк сказав у ході зустрічі з міністром закордонних справ Канади Робертом Ніколсоном.

«Якщо ці кошти потраплять до бюджету, звідки вони були вкрадені, це дасть можливість уряду підвищити соціальні стандарти для громадян та додатково профінансувати армію і боротьбу з корупцією», - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, наближені до екс-президента Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ та судів із проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.

У березні 2015 року прем'єр-міністр вже звертався до правоохоронних органів із проханням якомога швидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави коштів, заарештованих у рамках розслідування фінансових злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.