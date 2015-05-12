Греція вчасно виплатила МВФ €750 мільйонів боргу

Греція виплатила 750 млн євро ($ 839 мільйонів доларів) боргу перед Міжнародним валютним фондом у понеділок, передає Дзеркало тижня із посиланням на Reuters.

В Афін закінчуються кошти, а угода з міжнародними кредиторами досі не укладена. Тому існувало побоювання щодо того, чи зможе Греція вчасно погасити борг перед МВФ.

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Один чиновник повідомив агентству, що з резервів Афін було піднято 650 млн євро на оплату поточного платежу, ще 100 млн було надано грецьким урядом. Тим часом Греція зібрала 600 млн євро від місцевого самоврядування та інших суспільних інститутів, щоб впоратися із кризою готівки.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова грецької делегації на переговорах із міжнародними кредиторами Греції Евклід Цакалотос заявив, що сторони близькі до укладення домовленості у понеділок на зустрічі міністрів фінансів єврозони.