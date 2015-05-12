Прибуток російського Сбербанку впав у 2,6 разу

Прибуток Сбербанку склав 48,8 мільярда рублів, передає Lenta.ru із посиланням на звіт банку.

За аналогічний період минулого року Сбербанк показав прибуток у розмірі 129,8 мільярда рублів. «Основні фактори зниження прибутку — зростання процентних витрат за коштами Банку Росії і коштами клієнтів, перш за все юридичних осіб», — пояснюють у кредитній організації.

Причому за чотири місяці операційні витрати зросли на 5,4 відсотка порівняно із січнем-квітнем 2014 року. Вони збільшилися за рахунок витрат на утримання персоналу. Крім того, банк перерахував у резерви під можливі втрати 104,1 мільярди рублів (на рік раніше — 106 мільярдів).

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У квітні обсяг вкладів фізосіб у Сбербанк зріс на 1,9 відсотка, або на 164 мільярди рублів. За даними на 1 травня, росіяни тримають у банку 8,8 трильйона рублів.

Нагадаємо, в квітні УНІАН повідомляв, що чистий прибуток Сбербанку за РСБО у січні-березні 2015 року склав 26,32 мільярда рублів проти 99,3 мільярда рублів за аналогічний період 2014 року, знизившись у 3,8 разу.