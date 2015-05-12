Інфляція в Україні досягла піку і за підсумками року опуститься до 40% - експерт

Інфляція в Україні, яка прискорилась у квітні до 60,9% в річному вираженні, досягла свого піку, тому за підсумками 2015 року вона знизиться до рівня 40% і продовжить зниження в 2016 році, повідомила в коментарі УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

«Ми вважаємо, що за умови збереження відносно стабільного обмінного курсу гривні інфляція в квітні досягла своїх пікових значень і почне знижуватися, хоча вторинні наслідки різкої девальвації національної валюти ще будуть відображатись в цінах, - зазначила Бєлан. - Враховуючи більш високу базу порівняння у другому півріччі, ми оцінюємо, що інфляція сповільниться до рівнів близько 40% до кінця року і продовжить знижуватися в 2016 році».

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При цьому вона підкреслила, що квітневі показники інфляції виявилися значно вищими за прогнози. «Основною причиною інфляційного сплеску стало підвищення цін на газ для населення, а значна розбіжність між офіційними даними і прогнозами пояснюється різницею в обліку нових цін на газ, - зазначила експерт. – З 1 квітня населення буде сплачувати за спожитий газ за двома тарифами, повним -7 188 грн/тис. куб. м, і пільговим - 3 600 грн/тис. куб. м. За пільговим тарифом оплачуються 200 куб. м зі щомісячного обсягу газу, спожитого в опалювальний сезон з жовтня по квітень. Виходячи з ціни 7 188 грн/тис. куб. м, ціна на газ зросла на 450% у порівнянні із середньою ціною в 1,309 грн/тис. куб. м, що діяла до 1 квітня. Враховуючи пільгову ціну, зростання становить близько 285%».

При цьому Держстат, як підкреслила Бєлан, при розрахунку квітневої інфляції пільгову ціну не враховував, у зв'язку з чим підвищення цін на газ додало 9,3 відсоткових пункти до зростання місячної інфляції і 16,4 процентних пункти до річного показника.

«Без обліку різночитань, пов'язаних з газовими тарифами, за інших компонентів інфляційного кошика було відзначено помітне вповільнення темпів зростання цін. Зокрема, зростання цін на продовольство сповільнилося до 4,4% місяць до місяця і «плюс» 54% рік до року проти 15,6% місяць до місяця в березні. А транспортні тарифи навіть знизилися на 4,3% місяць до місяця після березневого зростання на 7,4% завдяки зниженню цін на паливо», - зазначила Бєлан.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в квітні 2015 року без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, у порівнянні з березнем зросла до 14% з 10,8%, зафіксованих місяцем раніше, і до 60,9% з 45,8%, зафіксованих у березні цього року проти березня 2014 року.

З початку року, за січень-квітень, інфляція становила 37,1%.

Згідно з наведеними даними Держстату, у квітні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчала вартість природного газу - в 5,5 разу, електроенергії – на 33,6%, макаронних виробів – на 10,7%. У річному вираженні, до квітня 2014 року, ціни на природний газ зросли в 9 разів, ціни на соняшникову олію зросли в 2 рази, на фрукти - у 1,9 разу, хліб і хлібопродукти, а також рибу і продукти з риби - в 1,8 разу.

Зниження цін у квітні до березня зафіксовано на паливо та мастила на 8,3%, на цукор - на 7,2%, на яйця - на 5,3%, в той час як в річному вираженні зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів і послуг.