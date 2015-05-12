Яресько: кредитори затягують процес реструктуризації українського держборгу
За словами міністра фінансів, незважаючи на те, що переговорний процес поки що не закінчено, завершити його необхідно до ради директорів Міжнародного валютного фонду
Кредитори сильно затягують переговорний процес щодо реструктуризації українського державного боргу, розпочатий урядом України в березні поточного року. Про це журналістам заявила глава Міністерства фінансів Наталія Яресько.
«Я думаю, що кредитори дуже тягнуть. Вони не підійшли з тим розумінням до ситуації у фіскальній та фінансовій сфері, якого я б хотіла», - сказала вона.
За словами Яресько, незважаючи на те, що переговорний процес поки що не закінчено, завершити його необхідно до ради директорів Міжнародного валютного фонду.
«Процес не закінчено. Я думаю, що вони розуміють, що нам необхідно це зробити вчасно, тому що ми хочемо домовитися з МВФ щодо другого траншу. У нас немає зайвої валюти, вони зрозуміють, що наша ситуація серйозна і потребує вирішення цієї проблеми. Можливо, не так скоро, як хотілося – наприкінці травня, але в червні, до «борду» МВФ ми повинні досягти домовленостей», - сказала Яресько.
Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.
Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації, яка повинна привести до того, що співвідношення державного боргу до ВВП не перевищуватиме позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету становитиме не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, накопичених до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги – єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.
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Поки що Україна не виставляла якихось чітких пропозицій до кредиторів, обмежившись засвідченням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу в розмірі 30-35%. Це умова поки що є неприйнятною для кредиторів.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що розраховує на конструктивну роботу з кредиторами, які повинні стати не так кредиторами України, як її помічниками.