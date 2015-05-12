Яресько: кредитори затягують процес реструктуризації українського держборгу

Кредитори сильно затягують переговорний процес щодо реструктуризації українського державного боргу, розпочатий урядом України в березні поточного року. Про це журналістам заявила глава Міністерства фінансів Наталія Яресько.

«Я думаю, що кредитори дуже тягнуть. Вони не підійшли з тим розумінням до ситуації у фіскальній та фінансовій сфері, якого я б хотіла», - сказала вона.

За словами Яресько, незважаючи на те, що переговорний процес поки що не закінчено, завершити його необхідно до ради директорів Міжнародного валютного фонду.

«Процес не закінчено. Я думаю, що вони розуміють, що нам необхідно це зробити вчасно, тому що ми хочемо домовитися з МВФ щодо другого траншу. У нас немає зайвої валюти, вони зрозуміють, що наша ситуація серйозна і потребує вирішення цієї проблеми. Можливо, не так скоро, як хотілося – наприкінці травня, але в червні, до «борду» МВФ ми повинні досягти домовленостей», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації, яка повинна привести до того, що співвідношення державного боргу до ВВП не перевищуватиме позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету становитиме не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, накопичених до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги – єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Читайте також"Укрзалізниця" оголосила технічний дефолт

Поки що Україна не виставляла якихось чітких пропозицій до кредиторів, обмежившись засвідченням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу в розмірі 30-35%. Це умова поки що є неприйнятною для кредиторів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що розраховує на конструктивну роботу з кредиторами, які повинні стати не так кредиторами України, як її помічниками.