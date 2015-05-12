Зняття обмежень на видачу депозитів відклали до завершення роботи місії МВФ

Керівництво Національного банку України і Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності домовилися розглянути питання скасування адміністративних обмежень НБУ за банківськими депозитами на засіданні на початку червня.

Раніше керівництво НБУ та профільного парламентського комітету мали намір розглянути це питання на засіданні на початку травня, однак перший заступник голови НБУ Олександр Писарук зазначив, що це неможливо до початку червня, коли очікується завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду.

Голова комітету Сергій Рибалка погодився з пропозицією представника НБУ. «На початку червня у нас комітет з головою Національного банку», - сказав він.

Як пояснив Писарук після засідання комітету, йдеться про скасування обмежень НБУ за банківськими депозитами, які перешкоджають відновленню довіри до банківської системи та припливу нових вкладів. «Те, що зараз обговорюється з МВФ, це комплекс наших адміністративних заходів. Ми обговорюємо план або їх скасування, або продовження, або поступового скасування» - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, керівництво НБУ та парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності планували розглянути план подальших дій щодо стабілізації банківської системи і питання зняття обмежень НБУ за банківськими депозитами на засіданні на початку травня.

Обмеження НБУ були запроваджені для зупинення стрімкої девальвації гривні, яка з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження Нацбанком обмежень та отримання першого траншу МВФ у рамках нової програми гривня менш як за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. упродовж останніх двох місяців.