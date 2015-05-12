ПриватБанк запускає сервіс захищених платежів за послуги і товари, що купуються в Інтернеті

ПриватБанк запускає сервіс «Захищені платежі» за послугами та товарами, що купуються в інтернет-магазинах або в приватних осіб.

Тепер клієнти зможуть впевнено оплачувати будь-які покупки картками за допомогою захищеного платежу та бути впевненими у своєчасному отриманні товарів. Гроші надходять на рахунок продавця тільки після того, як покупець підтвердить отримання послуги чи товару.

«Нова послуга покликана вирішити проблему недовіри торговцям і шахрайства під час купівель на аукціонах і сайтах оголошень. Ми прибираємо фактор шахрайства з інтернет-торгівлі, відкриваючи шлях добросовісним продавцям до масового покупця, – каже керівник департаменту E-Commerce Христина Кармазіна. – Для тих же, хто постійно продає чи купує за допомогою сайтів безкоштовних оголошень, сервіс захищених платежів допоможе не тільки уникнути шахрайства, але й зекономить на дорогих послугах післяплати. Скористатися послугою можна на сайті LiqPay або в Приват24».

Використовувати систему захищених платежів дуже просто. В інтернет-магазині, окрім звичних способів оплати картками або в Приват24, тепер можна вибрати кнопку «Захищений платіж». Процес оплати товару нічим не відрізняється від звичайних платежів за допомогою картки.

Інтернет-магазини можуть активувати функцію захищених платежів самостійно як у кабінеті LiqPay «Бізнес», так і користуючись публічним API. Захищений платіж доступний як у разі оплати в магазинах, так і в розрахунках з фізичними особами.

У разі виникнення конфліктних ситуацій адміністрацією сервісу проводиться процедура диспуту між покупцем і продавцем для об’єктивного розслідування ситуації та повернення грошей у разі підтвердження недобросовісності однієї зі сторін угоди. Процесинг сервісу захищених платежів здійснює ПриватБанк.