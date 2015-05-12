Яресько розраховує на другий транш від МВФ у розмірі $1,7 мільярда

Україна в рамках програми з Міжнародним валютним фондом очікує одержати другий транш обсягом близько 1,7 млрд дол. США.

Про це журналістам заявила глава Міністерства фінансів Наталія Яресько.

"Ми розраховуємо отримати 1,7 млрд дол.", - сказала вона.

«Потрібно було набагато більше, але маємо програму, і ми працюємо за програмою», - додала міністр.

Яресько нагадала, що в Києві сьогодні почала роботу місія МВФ. Робота триватиме 2-3 тижні.

«Все, що ми робили в березні, квітні, травні переглядатиметься. Місія буде дивитись: де ми, що ми зробили, де ми запізнюємося, що ми зараз робимо. Щось із цих зобов'язань вже зроблено, щось у процесі», - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що одним з невирішених питань є не ухвалені досі деякі законопроекти.

«Законопроекти, пов'язані з підвищенням можливості НАК «Нафтогаз» збирати свої дебіторські заборгованості. Йдеться про зняття різних існуючих мораторіїв, які на сьогодні цього не дозволяють. Цих законопроектів два. Один з цих законопроектів, я знаю, стоїть у порядку денному Верховної Ради у четвер, а другий уряду доведеться подавати вдруге, оскільки він не був прийнятий. Це структурний маяк», - сказала вона. Крім того, за її словами, Україна ще не прийняла ряд законів з питань судових зборів, щодо додаткового розкриття бенефіціаріїв і власників бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, підсумком роботи нинішньої місії поряд з майбутньою оціночною місією, яка, як очікується, прибуде в Україну 29 травня, повинна стати доповідь про економічний стан України та виконання країною Меморандуму про співпрацю в частині фінансової стабілізації та проведення переговорів щодо реструктуризації частини державного боргу в обсязі близько 23 млрд дол.

Доповідь буде до кінця червня представлена на засідання Ради директорів МВФ, яка прийме рішення про виділення нашій країні другого кредитного траншу в рамках схваленої в березні чотирирічної програми співпраці загальним обсягом 17,5 млрд дол. Перший транш Україна отримала відразу після схвалення програми - в березні. Його розмір становив 5 млрд дол. Розмір другого траншу становитиме орієнтовно 2,5 млрд дол.