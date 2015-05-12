Гривня на міжбанку встановилися на рівні 20,85 за долар

У вівторок, 12 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 20,65/20,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,24/23,46 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4070/0,4110 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 20,6376 грн/дол., на цю годину було укладено 439 угод на суму 305,57 млн дол.