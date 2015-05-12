Парламент хоче знизити тиск на платників податків

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 285 із 341 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу норми, які забороняють утримуючим органам приймати податкове повідомлення-рішення у разі наявності кримінального провадження і застосовувати для таких випадків загальний порядок прийняття рішень контролюючими органами.

Також пропонується тимчасово дозволити акумулювати додаткові надходження коштів до бюджету і стимулювати підприємців платити свої податкові зобов'язання впродовж 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, у разі наявності виявлених за результатами перевірки порушень.

Законопроектом планується надати право Міністерству фінансів здійснювати узагальнення податкових консультацій, заборонити контролюючим органам та іншим органам використовувати акт перевірки як підставу для висновків відносно взаємовідносин з його контрагентами, у тому числі опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих органів, у разі якщо податкове повідомлення-рішення не прийнято за результатами складання акту перевірки. Також передбачено дозволити контролюючим органам приймати податкові повідомлення-рішення у разі наявності кримінального провадження. Законопроект дозволяє уточнювати обставини, за яких може бути застосований адміністративний арешт активів.

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Крім того, він тимчасово, до 31 грудня 2016 року звільняє платників податків від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні у разі сплати податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настає за днем отримання податкового повідомлення-рішення.