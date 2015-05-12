Громадськості відкриють доступ до даних про квартири та машини чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 243 із 323 зареєстрованих народних депутатів.

Законопроектом пропонується надати доступ громадськості до низки державних реєстрів, зокрема до реєстрів транспортних засобів та їхніх власників, до даних Державного земельного кадастру і до реєстру нерухомості.

Як ідеться в пояснювальній записці, «у разі надання громадськості доступу до вищеназваних реєстрів та кадастрової карти це сприятиме підвищенню контролю за сплатою податків чиновниками і власниками відповідного майна, земельних ділянок та транспортних засобів, нарівні з іншими громадянами».

Законопроектом у новій редакції пропонується викласти ст. 28 Закону “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Пропонується встановити, що для фізичних і юридичних осіб інформація з Державного реєстру прав надається не лише за об'єктом нерухомого майна, але й за суб'єктом права.

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Окрім того, законопроектом передбачається внесення змін до Закону “Про Державний земельний кадастр України” і пропонується встановити, що відомості кадастру є відкритою інформацією.

Також законопроектом планується доповнити Закон “Про дорожній рух” ст. 34-1 щодо врегулювання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби з Єдиного державного реєстру.