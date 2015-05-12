Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус закликає парламент ухвалити новий Податковий кодекс не пізніше жовтня поточного року, щоб документ набув чинності з 1 січня 2016 року.

Про це він заявив у ході засідання українсько-американської бізнес-ради.

«Наша ідея в тому, щоб нова податкова система запрацювала з 1 січня 2016 року. При цьому вона повинна пройти голосування в парламенті у жовтні», - сказав міністр.

При цьому він сказав, що до цього часу має бути підготовлено пакет нормативних актів у сфері антимонопольного законодавства і підтримки конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Кабінет міністрів України завершив конкурс на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби України, призначивши на цю посаду Романа Насірова.

Раніше Насиров очолював Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики України.

В ході представлення своєї програми дій Насіров назвав однією з основних завдань на посаді голови ДФС поліпшення адміністрування податків шляхом спрощення податкової звітності, розвитку електронних сервісів, спрощення форм податкових декларацій та скорочення кількості документів, які подаються в податкову, а також оптимізації самої структури служби.