Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2063.7560 (12 травня – 2058.9862)

100 EUR – 2319.4554 (12 травня – 2310.3884)

10 RUR – 4.0534 (12 травня – 4.0570)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,65/20,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,24/23,46 грн/євро, до російського рубля – 0,4070/0,4110 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 20,6376 грн/дол., до цього часу було укладено 439 угод на суму 305,57 млн дол.