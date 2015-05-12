Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок
Офіційний курс НБУ на 13 травня: 100 USD – 2063.7560 грн; 100 EUR – 2319.4554 грн; 10 RUR – 4.0534 грн
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2063.7560 (12 травня – 2058.9862)
100 EUR – 2319.4554 (12 травня – 2310.3884)
10 RUR – 4.0534 (12 травня – 4.0570)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,65/20,85 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,24/23,46 грн/євро, до російського рубля – 0,4070/0,4110 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 20,6376 грн/дол., до цього часу було укладено 439 угод на суму 305,57 млн дол.