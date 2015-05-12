Мінфін: кредитори не готові брати участь у переговорах щодо реструктуризації

19:54, 12 травня 2015
Фінанси
910

Міністерство фінансів України висловлює свою стурбованість підходом Комітету кредиторів, які представляють власників зовнішніх боргових зобов'язань нашої країни, й відсутністю готовності з їхнього боку брати участь у переговорах із реструктуризації суверенних боргів України, повідомляється на сайті міністерства.

investgazeta.net

Мінфін підкреслює, що відразу ж після презентації цілей боргової операції 13 березня закликав власників кредиторів сформувати комітет, однак комітет відмовляється розкрити свій склад, що є відхиленням від стандартної практики і різким контрастом із принципами IIF (Institute of International Finance).

Також повідомляється, що міністр фінансів України Наталія Яресько минулого тижня запропонувала провести переговори безпосередньо з одним із відомих членів комітету, але отримала відповідь, що цей кредитор недоступний для спілкування з нею.

Водночас Мінфін зазначає, що в результаті боргової операції повинні бути досягнуті всі три її мети (ліквідність, стійкість і платоспроможність), але комітет у своїх публічних заявах зосереджується виключно на аспекті ліквідності й замість безпосередньої взаємодії віддає перевагу спілкуванню через ЗМІ.

Мінфін підкреслює, що власники облігацій не можуть бути зацікавлені в альтернативному розвитку подій у випадку, якщо переговори з боргової операції України не будуть успішними.

У свою чергу, Мінфін має намір продовжити переговори з власниками боргових зобов'язань України, керуючись принципами прозорості, відповідальності та добросовісності.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. із боку Міжнародного валютного фонду.

Один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані, згідно з якими українська сторона в рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол. 

У тому числі до переліку паперів увійшли урядові облігації на 500 млн дол., 644,220 млн дол. і 3 млрд дол. (викуплені Російською Федерацією), муніципальні облігації на 250 млн дол., облігації «Укрексімбанку» на 750 млн дол. та позики інших державних структур на загальну суму 225,543 млн дол.

Переговори з кредиторами мають бути завершені в травні 2015 року, до завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми.

За інформацією міністра фінансів Яресько, кредитори сильно затягують переговорний процес.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter