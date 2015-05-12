Мінфін: кредитори не готові брати участь у переговорах щодо реструктуризації

Мінфін підкреслює, що відразу ж після презентації цілей боргової операції 13 березня закликав власників кредиторів сформувати комітет, однак комітет відмовляється розкрити свій склад, що є відхиленням від стандартної практики і різким контрастом із принципами IIF (Institute of International Finance).

Також повідомляється, що міністр фінансів України Наталія Яресько минулого тижня запропонувала провести переговори безпосередньо з одним із відомих членів комітету, але отримала відповідь, що цей кредитор недоступний для спілкування з нею.

Водночас Мінфін зазначає, що в результаті боргової операції повинні бути досягнуті всі три її мети (ліквідність, стійкість і платоспроможність), але комітет у своїх публічних заявах зосереджується виключно на аспекті ліквідності й замість безпосередньої взаємодії віддає перевагу спілкуванню через ЗМІ.

Мінфін підкреслює, що власники облігацій не можуть бути зацікавлені в альтернативному розвитку подій у випадку, якщо переговори з боргової операції України не будуть успішними.

У свою чергу, Мінфін має намір продовжити переговори з власниками боргових зобов'язань України, керуючись принципами прозорості, відповідальності та добросовісності.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. із боку Міжнародного валютного фонду.

Один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані, згідно з якими українська сторона в рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол.

У тому числі до переліку паперів увійшли урядові облігації на 500 млн дол., 644,220 млн дол. і 3 млрд дол. (викуплені Російською Федерацією), муніципальні облігації на 250 млн дол., облігації «Укрексімбанку» на 750 млн дол. та позики інших державних структур на загальну суму 225,543 млн дол.

Переговори з кредиторами мають бути завершені в травні 2015 року, до завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми.

За інформацією міністра фінансів Яресько, кредитори сильно затягують переговорний процес.