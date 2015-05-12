У Мінфіні сподіваються, що зможуть домовитися з кредиторами до червня

Україна та власники її боргових зобов'язань повинні домовитися про проведення реструктуризації з досягненням прийнятного рівня боргового навантаження та обслуговування боргу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом до червня, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Як зазначається, Мінфін, як і раніше, переконаний у можливості досягнення угоди в інтересах усіх сторін, що забезпечить фінансову стабільність і боргову стійкість України.

Міністерство наголошує, що прагне до прозорості, відповідальності та добросовісності при проведенні переговорів, і чекає аналогічного від Комітету кредиторів.

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Нагадаємо, Мінфін висловив свою стурбованість підходом Комітету кредиторів, які представляють власників зовнішніх боргових зобов'язань нашої країни, і відсутністю готовності з їхнього боку брати участь у переговорах з реструктуризації суверенних боргів України.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

Один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані, згідно з якими українська сторона у рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол.