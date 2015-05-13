У Росії зарплатна нерівність зростає прискореними темпами

За минулий рік топ-менеджери Сбербанку Росії заробили по 209 млн рублів, «Газпрому» — по 150 млн, а групи ВТБ — 145 млн, пишуть «Известия» з посиланням на аналіз звітності двадцятки найбільших російських підприємств.

Між тим, у багатьох компаній, що увійшли в ренкінг, різниця в доходах між топ-менеджерами та іншими працівниками суттєво збільшилася (втім, у 8 з 20 фірм визначити тенденцію було неможливо через відсутність даних про винагороду членів правління, чисельність працівників або через відсутність правління як органу оперативного управління). Саме у зв'язку з цим у підсумкову таблицю не увійшли АФК «Система», чиї топ-менеджери в середньому за рік отримали по 285 млн рублів, і «Роснафти».

Читайте такожНовий виклик для Росії: у регіонах страйкують через падіння рівня життяВ «Газпромі» і ВТБ доходи топ-менеджерів істотно виросли при падінні доходів компаній. Розрив між зарплатами рядових працівників і вищого керівництва у цих компаніях також зріс. Члени правління «Газпрому» отримали в середньому по 150 млн рублів на рік — це майже на 40% більше, ніж роком раніше. При цьому середній дохід на одного співробітника монополії незначно знизився (1,148 млн рублів на рік). Мабуть, в «Газпромі» вважають, що за зниження прибутку в 7 разів відповідають робітники, а не керівники підприємства.

Члени правління групи ВТБ отримали в середньому по 145 млн рублів — зростання зарплат «топів» склало 32%. При цьому прибуток групи за минулий рік скоротився в 125 разів. Середня зарплата інших працівників зросла лише на 7%.

Ще одна компанія з державною участю — «Россеть» — продемонструвала в 2014 році найбільше навіть у порівнянні з приватними компаніями зростання доходів членів правління (222%). При цьому збиток компанії хоча і скоротився в шість разів, але тим не менш склав 24,3 млрд рублів.

Мабуть, єдиний приклад, коли зарплата топ-менеджерів знижується, а у співробітників зростає, продемонструвала РЖД: доходи топ-менеджерів знизилися на 23%, а от середня зарплата працівників зросла на сотні відсотків.

Як показав аналіз звітності інших державних і приватних компаній, розрив у доходах між топ-менеджерами та іншими працівниками збільшується.

За словами експертів, якщо рівень зарплат «приватників» хвилює лише акціонерів, то тренд на збільшення розриву у доходах в держкомпаніях викликає, як мінімум, занепокоєння і здивування всього суспільства. Річний дохід топ-менеджерів «Газпрому», ВТБ, Сбербанку в 100-200 разів більше, ніж у середнього співробітника підприємства.

На початку 2015 року уряд Росії затвердив постанову, згідно з якою зарплата керівництва федеральних державних унітарних підприємств не може перевищувати середню зарплату працівників у 8 разів. За вклад в промисловість керівники можуть отримати премію.