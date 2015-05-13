Доходи бюджету США в квітні досягли рекордного рівня

Міністерство фінансів США зареєструвало у квітні найбільший профіцит бюджету за останні сім років.

Про це йдеться в поширеному у вівторок щомісячному звіті відомства, передає ТАСС.

"Профіцит у квітні 2015 року становив $156,7 млрд, а в 2014 році - $106,9 млрд. Це найбільший профіцит з квітня 2008 року, що утворився в результаті надходження в скарбницю податкових зборів", - наголошується в доповіді.

Згідно з документом, доходи бюджету становили у квітні $471,8 млрд - "найвищий показник, який коли-небудь був зареєстрований в історії США". "Надходження за перші сім місяців (фінансовий рік у США починається 1 жовтня) склали також рекордні $1,89 трлн, що на 8,9% вище, ніж аналогічний минулорічний показник. Обсяг надходжень від податків піднявся завдяки поліпшенню ефективності економіки, що збільшило платежі як від компаній, так і від американських громадян", - зазначили в міністерстві.

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Протягом перших семи місяців фінансового року дефіцит становив $282,8 млрд, що на 7,7% нижче торішнього показника. При цьому, за прогнозами Бюджетного управління Конгресу, дефіцит бюджету за цей рік не перевищить торішній і складе $486 млрд. У проекті держбюджету на 2016 фінансовий рік президент США Барак Обама встановив дефіцит на рівні $474 млрд.