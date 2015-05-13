Казахстан і Саудівська Аравія обговорюють створення ісламського банку

Казахстан і Саудівська Аравія домовляються про створення ісламського банку або фонду для фінансування проектів. Про це сьогодні на спільному бізнес-форумі повідомив міністр з інвестицій та розвитку РК Асет Ісекешев, передає МІА "Казінформ".

Читайте такожКазахстан ввів нові обмеження на російські продукти«У нас є домовленість з міністром торгівлі та промисловості Королівства Саудівська Аравія (Тауфік Ал-Рабія - агентство), що ми будемо працювати з саудівськими бізнесменами, можливо, по створенню ісламського банку або фонду, який міг би фінансувати. У нас вже є один великий партнер - Ісламський банк розвитку, який фінансує торговельні операції та інвестиційні проекти», - сказав Асет Ісекешев.

Читайте такожКазахстану не подобається ідея Путіна про єдину валюту в ЄАЕСМіністр назвав рівень співробітництва двох країн невисоким.

«Але ми впевнені, що найближчим часом нам вдасться переламати цю тенденцію, розробити хорошу економічну програму», - зазначив він.