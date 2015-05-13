Переговори України з кредиторами можуть розтягнутися на все літо - The Financial Times

Переговори щодо реструктуризації $23 млрд боргу України досягли точки кипіння у вівторок увечері, після того, як Мінфін виступив з різкою заявою, якою поставив під сумнів прозорість, оперативність та сумлінність комітету найбільших кредиторів, пише в середу, 13 травня, газета The Financial Times, передає ZN.UA.

Мінфін у заяві зазначив, що "стурбований підходом комітету кредиторів" і "відсутністю готовності брати участь у переговорах". Жорсткі слова прозвучали на тлі зростаючих очікувань ринку, що переговори щодо реструктуризації, швидше за все, розтягнуться на все літо, поки Україна — стикаючись з несхваленням кредиторів — продовжує вимагати списання боргу і розстрочки погашення, щоб заощадити $15 млрд протягом наступних чотирьох років (що є частиною домовленості з МВФ).

Переговори між міжнародними інвесторами та урядом, схоже, зайшли в глухий кут. Група найбільших кредиторів України раніше у вівторок заявила, що вони були "готові і згодні підтримати розумну реструктуризацію боргу України", але не побачили "ніякої істотної взаємодії" з боку уряду. У свою чергу міністр фінансів Наталія Яресько напередодні заявила, що минулого тижня "запропонувала обговорити (ситуацію – ред.) безпосередньо з одним відомим членом комітету, щоб прискорити і сфокусуватися на переговорах, але отримала відповідь, що він недоступний, аби поговорити з нею".

Комітет кредиторів відмовився коментувати заяву Міністерства фінансів України.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

Один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані, згідно з якими українська сторона в рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол.

У тому числі в перелік паперів увійшли урядові облігації на 500 млн дол., 644,220 млн дол. і 3 млрд дол. (викуплені Російською Федерацією), муніципальні облігації на 250 млн дол., облігації «Укрексімбанку» на 750 млн дол. та позики інших державних структур на загальну суму 225,543 млн дол.

Переговори з кредиторами мають бути завершені у травні 2015 року, до завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми.