Нацбанк звалив провину за прискорення інфляції на дорогий газ

Про це повідомляється в аналітичній записці «Оцінка інфляції» за квітень, розміщеній на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, у цілому внесок адміністративної складової в інфляцію становив 11 процентних пунктів, в тому числі за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 33,6%. Одночасно зростання цін на інші компоненти споживчого кошика істотно сповільнилося, зокрема, базова інфляція - до 4,6% за місяць, зростання цін на сирі продовольчі товари - до 2,6%, що вказує на зниження впливу курсового чинника.

Підвищення зростання цін виробників промпродукції у квітні, за оцінками НБУ, пов'язано з підвищенням вартості видобутку сирої нафти і природного газу на 86,2%, у тому числі через збільшення ставки рентної плати за користування надрами при видобутку природного газу для потреб населення. Одночасно зростання цін виробників у переробній промисловості у квітні сповільнилося.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у квітні 2015 року, без урахування окупованого Криму і частини зони проведення АТО, прискорилася до 14% порівняно з попереднім місяцем, до 60,9% у річному виразі.

З початку року, за січень-квітень, інфляція становила 37,1%.

За підсумками 2014 року (грудень до грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, у 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки у діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції у діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% за інфляції 30%.