Росія дала Білорусі відстрочку за кредитом і дозволила конвертувати його в рублі

Уряд Росії дав відстрочку за кредитами Білорусі, а також дозволив конвертацію боргу з доларів США, йдеться в повідомленні, що опубліковано на офіційному порталі уряду РФ.

Мова йде про наданий 31 січня 2014 року кредит Білорусі на $1,55 млрд.

Читайте такожКитай надасть Білорусі $7 мільярдів кредитів«Білоруська сторона погашає використану суму кредиту 14 рівними піврічними частками 15 січня та 15 липня кожного року, причому перший платіж буде здійснюватися 15 січня 2017 року», — йдеться в документі.

Більше того, уряд РФ дозволив провести конвертацію боргу з доларів США.

"У пункті 2 статті 5 Угоди слова "у доларах США" виключити", - йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що Білорусь погасить борг перед Росією через новий кредит від Москви.