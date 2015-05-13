Мінфін не згоден з результатами перевірки міністерства Держфінінспекцією

Міністерство фінансів України за результатами позапланової перевірки діяльності міністерства Державною фінансовою інспекцією погодилося з деякими рекомендаціями інспекторів, проте називає низку фактів в акті ревізії та висновки ревізійної групи недостатньо обґрунтованими.

Про це повідомляється на сайті міністерства з посиланням на заяву заступника міністра фінансів - керівника апарату Оксани Макарової під час засідання робочої групи з перевірки озвучених Держфінінспекцією звинувачень про фінансові порушення.

Мінфін повідомляє, що Держфінінспекція провела позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності міністерства та виконання ним бюджетного законодавства за період з 1 січня 2011 року по 1 квітня 2014 року.

За інформацією Мінфіну, розбіжності стосуються окремих дефініцій (навантаження на державний бюджет, втрати бюджету, завдання матеріального збитку/збитків); трактування актів законодавства з питань оплати праці працівників Мінфіну; проведення зустрічного звіряння на підприємствах, з якими у Мінфіну взагалі відсутні будь-які господарські операції та включення такої інформації безпосередньо в акт.

Також Мінфін відзначає, що низка подій, відображених в акті, можливо, і містить порушення з боку розпорядників коштів, у зв'язку з чим міністерство активно співпрацює з Генеральною прокуратурою, однак висновки про порушення з боку працівників Мінфіну помилкові.

«Міністерство фінансів підтримує спроби народних депутатів виявляти факти корупції та докладати всіх зусиль з метою запобігання будь-яких можливостей для корупції. Водночас ми будемо сподіватися на своєчасне та об'єктивне розслідування робочої групи та незаангажоване висвітлення наявної інформації», - йдеться в повідомленні міністерства.

Також повідомляється, що Мінфін виклав свої доводи у листі до Держфінінспекції одразу після ревізії, проте через відсутність конструктивного діалогу був змушений оскаржити дані неправильні висновки в суді і отримав підтримку своєї позиції в Окружному адміністративному суді Києва (рішення від 24 лютого 2015 року) та Київському апеляційному адміністративному суді (9 квітня 2015 року).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фінансової інспекції України Михайла Дибу, який раніше обіймав посаду заступника голови інспекції.

Колишнього голову інспекції Миколу Гордієнка у березні цього року було відсторонено від посади, і стосовно нього Кабмін ініціював службове розслідування, за результатами якого Гордієнка було звільнено, а матеріали розслідування були передані в Генеральну прокуратуру.

Під час розслідування Гордієнко заявляв про зловживання уряду у 2014 році на суму понад 7,5 млрд грн у держпідприємствах «Укрпошта», «Укргазвидобування», «Енергоатом» і НАК «Нафтогаз».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк за фактом цих звинувачень звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням провести розслідування цих звинувачень на адресу уряду.