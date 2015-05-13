Гривня зміцнилася на міжбанку до 20,60 за долар

У середу, 13 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,48/20,60 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 22,97/23,13 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4130/0,4160 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 20,5775 грн/дол., на цей час було укладено 45 угод на суму 35,69 млн дол.