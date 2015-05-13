Борги росіян за кредитами зростають з рекордною швидкістю

Такі дані містяться в прес-релізі Національного бюро кредитних історій, повідомляє lenta.ru. Зростання прострочення є рекордним з початку спостережень у 2010 році.

Прострочення за кредитами на покупку споживчих товарів склало 8,6 відсотка (7,2 відсотка на початок року), за кредитними картками — 6,4 відсотка, за іпотечними кредитами — 3 відсотки, за автокредитами — 3,7 відсотка.

Раніше колекторська компанія «Секвоя кредит консолідейшн» підрахувала, що обсяг прострочених кредитів з початку року по 31 березня зріс на 13,4 відсотка до 755 мільярдів рублів. У дослідженні повідомлялося, що кожен п'ятий росіянин зараз має проблемний кредит.

Російські ЗМІ також повідомляли, що прострочена заборгованість росіян за іпотечними кредитами у січні-лютому 2015 року зросла на 17 відсотків і досягла 53,9 мільярда рублів.

За даними Центробанку на 1 січня банки видали клієнтам 11,3 трильйона рублів. При цьому прострочена заборгованість населення збільшилася в 2014 році на 52,8 відсотка і досягла 671,5 мільярда рублів.