Економіка Франції вийшла зі стагнації, зростання ВВП Німеччини сповільнилося

Зростання економіки Німеччини в I кварталі 2015 р. (0,3% до попереднього кварталу) виявився нижчим за прогнози (0,5%), свідчать дані Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), повідомляють «Ведомости».

За підсумками IV кварталу 2014 р. ВВП Німеччини, найбільшої економіки єврозони, зріс на 0,7%. Зростання економіки Німеччини в січні - березні до аналогічного періоду минулого року становило 1,1%, з поправкою на кількість робочих днів - 1%. Експерти прогнозували зростання відповідно на 1,3% і 1,2%.

Економіка Франції, навпаки, показала кращу у порівнянні з очікуваним динаміку (зростання на 0,6% до попереднього кварталу) і вийшла із стагнації.

ВВП Італії в I кварталі зріс на 0,3%, що також вище прогнозів і є найкращим показником за останні чотири роки.

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На думку економістів, пише Financial Times, пожвавленню у Франції та в Італії сприяло зниження цін на енергоресурси, а зростання експортоорієнтованої економіки Німеччини підірвало уповільнення в США і Китаї.