Гривня на міжбанку сьогодні зупинилася на 20,65 за долар

У середу, 13 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,50/20,65, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,2260/23,3730, до російського рубля – 0,4180/0,4220.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 20,5708 грн/дол., на цей час було укладено 476 угод на суму 426,63 млн дол.