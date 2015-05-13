Гривня на міжбанку сьогодні зупинилася на 20,65 за долар
17:20, 13 травня 2015Фінанси
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Гривня зміцнилася порівняно з учорашнім днем на 20 копійок.
REUTERS
У середу, 13 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,50/20,65, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,2260/23,3730, до російського рубля – 0,4180/0,4220.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 20,5708 грн/дол., на цей час було укладено 476 угод на суму 426,63 млн дол.
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