Майже всі держзакупівлі в Україні хочуть зробити електронними до кінця 2016 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до кінця 2016 року планує перевести всі державні закупівлі, за винятком специфічних і оборонних, в електронний формат, заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на брифінгу у Києві.

«Вже до кінця цього року система (електронних держзакупівель - УНІАН) запрацює повноцінно і вже наступного року буде розповсюджена майже на всі закупівлі в Україні», - сказав він.

Також Нефьодов зазначив, що пілотний проект електронних держзакупівель, що діє в Україні на даний момент і об'єднує тендери 16 державних відомств, є значною мірою волонтерським.

«Все, що було створено, є синтезом між бізнесом, громадськими активістами та державою як система, яка працює у пілотному експериментальному режимі», - підкреслив заступник голови Мінекономрозвитку.

За словами Нефьодова, середня економія на закупівлі через електронну процедуру у рамках пілотного проекту вже становить 12%, що за загального обсягу держзакупівель у сумі 250 млрд грн і розширенні проекту може вивільнити значні бюджетні ресурси.

Також міністерство планує охопити системою і закупівлі, що перевищують поріг у 100 тис. грн, що діє на даний момент.

«Експеримент, який тільки стартує з розпорядженням (Кабінету міністрів - УНІАН) №416, - це надпорогові торги для Міністерства оборони, харчування та одяг», - сказав заступник міністра.

При цьому охоплення електронних закупівель не буде включати специфічні і оборонні держзамовлення.

«Наприклад, дуже складно організувати електронну закупівлю професійних послуг, їх складно ранжувати. Умовно, є юрист за 100 дол. і за 1000 дол.», - зазначив чиновник.

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Крім того, в рамках системи функціонуватиме єдина електронна база держзакупівель (бек-енд), до якої зможуть приєднатися приватні торгові майданчики (фронт-енд), а також постачальники додаткових послуг (фінансові, консалтингові та інші організації).

Для якнайшвидшого розширення системи Мінекономрозвитку планує підготувати законопроект про держзакупівлі з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін на 1 листопада 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, система електронних держзакупівель, запровадити яку Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує до кінця 2016 року, буде побудована шляхом об'єднання інфраструктури волонтерського проекту з прозорості держзакупівель Prozorro і публічного порталу держпідприємства «Зовнішторгвидав».

Довідка УНІАН. PROZORRO - система, створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців. Мета проекту - прозоре і ефективне витрачання державних коштів, а також запобігання корупції завдяки громадському контролю і розширенню кола постачальників.