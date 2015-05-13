Банк арештованого екс-регіонала Єфремова визнали неплатоспроможним

Національний банк України відніс «Український комунальний банк» до категорії неплатоспроможних, повідомляється на сайті регулятора.

Відзначимо, що «Укркомунбанк» став 50-м банком, який НБУ визнав неплатоспроможним з моменту початку очищення банківської системи в 2014 році.

У повідомленні наголошується, що Національний банк України з 31 липня заблокував платежі «Українського комунального банку» (Луганськ) через систему електронних платежів (СЕП) у зв'язку з призупиненням його роботи через проведення на території Луганська антитерористичної операції.

При цьому регулятор відзначає, що на банк надходили численні скарги клієнтів через невиплату або неперерахування коштів.

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«Укркомунбанк» не виконував десять і більше відсотків своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами впродовж 10 робочих днів поспіль», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, з моменту призупинення діяльності акціонери і керівництво «Укркомунбанку» не вжили належних заходів для приведення діяльності банку у відповідність з вимогами законодавства та не організували роботу у відділеннях банку в Києві.

Довідка УНІАН. «Український комунальний банк» (Луганськ) працює на ринку України з 10 серпня 1993 року та входить до групи невеликих фінансових установ.

За даними НБУ, у банку відсутні власники значної частини акцій. Тим не менш, за інформацією ЗМІ, бенефіціарним власником «Укркомунбанку» є голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов.