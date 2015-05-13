Нацбанк зміцнив курс гривні вже до 20,57 за долар
19:16, 13 травня 2015Фінанси
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Українська валюта сьогодні подорожчала.
REUTERS
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 14 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2057.0787 (13 травня – 2063.7560);
100 євро – 2308.2480 (13 травня – 2319.4554);
10 російських рублів – 4.1526 (13 травня – 4.0534).
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Як повідомляв УНІАН, гривня на закриття міжбанку в середу, 13 травня, зміцнилася порівняно з учорашнім днем на 20 копійок - до 20,65 за долар.
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