Під гарантії Фонду гарантування вкладів підпадають більше 90% депозитів фізосіб в українських банках - S&P

Про це йдеться в аналітичній статті Міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, переданій УНІАН.

За оцінками агентства, на даний час сукупний обсяг зобов'язань Фонду становить 50 млрд грн або близько 10% доходів державного бюджету, із яких 18,5 млрд грн уже виплачені.

Автори статті нагадали, що на 1 квітня Національний банк визнав неплатоспроможними 44 українських банки, обсяг активів яких становив близько 200 млрд грн, що дорівнює приблизно 15% сукупних активів банківської системи, або 9% ВВП країни у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, за 2014 рік та січень-квітень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 49 банків, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін в інтерв'ю УНІАН повідомив, що сума запозичень Фонду гарантування вкладів фізосіб у цьому році зросте на 10-20 млрд грн - до 40-50 млрд грн.

Раніше також повідомлялося, що S&P допускає падіння економіки України цього року на 7,5% і зростання на 2% наступного.