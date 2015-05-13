НБУ каратиме небанківські фінустанови за порушення законодавства з протидії відмиванню грошей

Про це йдеться у постанові НБУ №316 «Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ», яка оприлюднена на сайті регулятора і набирає чинності завтра, 14 травня.

Згідно з документом, НБУ може застосувати штрафні санкції, анулювати ліцензію на право здійснення певних видів діяльності або відсторонити посадову особу фінустанови за порушення (невиконання/неналежне виконання) вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів протягом шести місяців з дня виявлення порушень, але не пізніше, ніж через три роки з дня їх вчинення.

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Як повідомляв УНІАН, з 6 лютого в Україні діє закон, що дозволяє ліквідовувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою у рамках заходів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.