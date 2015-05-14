S&P прогнозує залежність українських банків від підтримки з боку держави

Про це йдеться в аналітичній статті агентства, що є у розпорядженні УНІАН.

На думку S & P, Національний банк України продовжить надавати підтримку ліквідності системоутворюючим банкам, і у переліку банків, які можуть претендувати на таку підтримку в першу чергу, є п`ять найбільших банків країни за обсягом активів.

Експерти обґрунтовують свої висновки низкою критеріїв, включаючи ринкову частку цих банків за обсягом активів та обсягом депозитів фізичних осіб.

Також вони вважають, що Нацбанк надаватиме підтримку і більшості банків середньої величини, що виконують регулятивні вимоги.

Одночасно експерти відзначили, що тільки платоспроможні банки, які виконують регулятивні вимоги, можуть претендувати на підтримку ліквідності від НБУ, наводячи приклад «Дельта Банку», що входить до групи найбільших за активами, який було визнано неплатоспроможним у березні цього року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ у березні зріс на 990 млн грн, за січень-лютий 2015 року - на 4,7 млрд грн.

У першому кварталі банки отримали 80,9 млрд грн збитків, при цьому 80% отриманих збитків сформовані неплатоспроможними банками, у яких діють тимчасові адміністрації.

За 2014 та січень-квітень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 49 банків, які у даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.