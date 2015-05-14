Депутати блокують скасування спецпенсій для чиновників - міністр соцполітики
За словами Розенка, у кулуарах Верховної Ради депутати звертаються до нього із закликом не скасовувати спеціальні пенсії.
Депутати блокують скасування спеціальних пенсій для чиновників усіх рівнів, включаючи народних депутатів, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook.
«Нова пенсійна система ризикує бути заваленою в парламенті через небажання окремих політиків навіки поховати систему ВІП-пенсій в Україні», - написав він.
Зокрема, Розенко повідомив, що на проведеному в середу, 13 травня, засіданні Комітету з соціальної політики Верховної Ради було прийнято пропозицію, яка фактично блокує проведення пенсійної реформи.
«Пікантність ситуації полягає в тому, що жодного принципового зауваження до функціонування моделі, запропонованої Міністерством соціальної політики, запропоновано не було», - уточнив міністр.
За словами Розенка, у кулуарах Верховної Ради депутати звертаються до нього із закликом не скасовувати спеціальні пенсії.
«У кулуарах обговорення законопроекту мені кажуть прямим текстом: не чіпай систему спецпенсій, не скасовуй пенсійну систему для суддів, прокурорів, народних депутатів, міністрів, митників, податківців, чиновників різного рівня, і реформу пенсійної системи буде проголосовано 300-ми голосами «За», - написав міністр, додавши, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради також зробило висновок про неприпустимість скасування спецпенсій.
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Як повідомляв УНІАН, у березні Верховна Рада зобов'язала Кабмін підготувати і подати до 1 травня на розгляд парламенту проект закону про призначення усіх пенсій, зокрема спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників), на загальних підставах.
Кабмін виконав свої зобов'язання і 30 квітня вніс до парламенту необхідні законопроекти щодо пенсійної реформи.
Раніше міністр соцполітики Павло Розенко заявляв, що нова пенсійна реформа передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування.
В Україні налічуються близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для працюючих пенсіонерів.