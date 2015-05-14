Депутати блокують скасування спецпенсій для чиновників - міністр соцполітики

Депутати блокують скасування спеціальних пенсій для чиновників усіх рівнів, включаючи народних депутатів, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook.

«Нова пенсійна система ризикує бути заваленою в парламенті через небажання окремих політиків навіки поховати систему ВІП-пенсій в Україні», - написав він.

Зокрема, Розенко повідомив, що на проведеному в середу, 13 травня, засіданні Комітету з соціальної політики Верховної Ради було прийнято пропозицію, яка фактично блокує проведення пенсійної реформи.

«Пікантність ситуації полягає в тому, що жодного принципового зауваження до функціонування моделі, запропонованої Міністерством соціальної політики, запропоновано не було», - уточнив міністр.

За словами Розенка, у кулуарах Верховної Ради депутати звертаються до нього із закликом не скасовувати спеціальні пенсії.

«У кулуарах обговорення законопроекту мені кажуть прямим текстом: не чіпай систему спецпенсій, не скасовуй пенсійну систему для суддів, прокурорів, народних депутатів, міністрів, митників, податківців, чиновників різного рівня, і реформу пенсійної системи буде проголосовано 300-ми голосами «За», - написав міністр, додавши, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради також зробило висновок про неприпустимість скасування спецпенсій.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Верховна Рада зобов'язала Кабмін підготувати і подати до 1 травня на розгляд парламенту проект закону про призначення усіх пенсій, зокрема спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників), на загальних підставах.

Кабмін виконав свої зобов'язання і 30 квітня вніс до парламенту необхідні законопроекти щодо пенсійної реформи.

Раніше міністр соцполітики Павло Розенко заявляв, що нова пенсійна реформа передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування.

В Україні налічуються близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для працюючих пенсіонерів.