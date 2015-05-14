У неплатоспроможний банк арештованого екс-регіонала Єфремова ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Укркомунбанк» на підставі його визнання Національним банком України неплатоспроможним, повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена в банк на 3 місяці - з 13 травня по 12 серпня. Тимчасовим адміністратором банку призначено Андрія Матвієнка.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України відніс «Український комунальний банк» до категорії неплатоспроможних.

«Укркомунбанк» став 50-м банком, який НБУ визнав неплатоспроможним з моменту початку очищення банківський системи у 2014 році.

Читайте такожУ Фонді гарантування назвали причини масового банкрутства банків в Україні

Довідка УНІАН. «Український комунальний банк» (Луганськ) працює на ринку України з 10 серпня 1993 року та входить у групу невеликих фінансових установ.

За даними НБУ, у банку відсутні власники значної частини акцій. Поза тим, за інформацією ЗМІ, бенефіціарним власником «Укркомунбанку» є екс-голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов.