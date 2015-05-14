Банк Росії вирішив скуповувати до $200 мільйонів щодня для поповнення резервів

Банк Росії прийняв рішення про проведення з 13 травня 2015 року регулярних операцій з купівлі іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів.

Про це повідомляється на офіційному сайті центробанку.

"Дане рішення прийняте з урахуванням нормалізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і не спрямоване на підтримання певного рівня курсу", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює ЦБР, зазначені операції проводитимуться щодня у обсязі 100-200 млн доларів США.

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"Для мінімізації впливу на динаміку валютного курсу купівлі здійснюватимуться рівномірно протягом торгового дня. При цьому в разі істотних змін ситуації на валютному ринку обсяг операцій може бути скоректовано", - повідомляє Банк Росії.