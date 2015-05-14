ГПУ почала розслідування проти керівництва неплатоспроможного «Дельта Банку» (відео)

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб неплатоспроможного «Дельта Банку».

Про це в ефірі hromadske.tv повідомив начальник антикорупційного управління Генпрокуратури Павло Жебрівський.

«Щодо «Дельта Банку» відкрито кримінальні справи. Цей банк нібито збанкрутував, і власники хочуть перекласти це на плечі держави або платників податків. Банк, що дає кредит, бере заставу мінімум у два рази більше. Як може прогоріти банк, який отримав рефінансування на 11 млрд грн? Тут або кредити були видані під «дуті» застави, або щось інше. Це предмет розгляду слідства, працюватимемо в цьому напрямку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в «Дельта Банку» до 2 вересня включно.

Раніше директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявляв, що виведення «Дельта Банку» з ринку доцільне шляхом створення перехідного банку за участю держави або передачі його активів державному «Ощадбанку».

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Ліквідація банку, на його думку, є найгіршим варіантом, оскільки в такому разі фонду доведеться виплатити близько 16,7 млрд грн за вкладами, тоді як значна частина активів банку в заставі під рефінансування НБУ, і повернути гроші у фонд буде практично неможливо.

«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших за активами. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.