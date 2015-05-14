ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2015 році до 7,5%

«В Україні на даний момент очікується, що ВВП цього року скоротиться на 7,5%, що означає погіршення попереднього прогнозу (січня 2015 року), коли очікувалося скорочення зростання економіки на 5%», - йдеться в повідомленні банку.

ЄБРР зазначає, що вплив на економіку України цього року матиме дестабілізація в східних областях, жорстка економічна політика, стрибки тарифів на енергію та триваюче скорочення обсягів кредитування, а також знецінення національної валюти.

«Якщо припустити, що ситуація з безпекою не погіршиться і що програма МВФ продовжить виконуватися, а інші значні ризики не матеріалізуються, то в Україні може бути відзначено відновлення зростання економіки в 2016 році приблизно на 3%. Більш оперативні й успішні реформи та пом'якшення геополітичних ризиків можуть покращити прогноз зростання», - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України у 2015 році до 7,5% із 2,3%, озвучених у січні цього року, й оцінює падіння ВВП країни в 2014 році до 6,8%.

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Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році й допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. При цьому падіння експорту при песимістичному сценарії становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.) у 2015 році, імпорту – 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., імпорту – на 10,7% - до 63 млрд дол.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд підтвердив раніше опублікований прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 5,5%

Падіння ВВП України в 2014 році порівняно з попереднім роком, без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, становило 6,8%.

Номінальний ВВП загалом за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.