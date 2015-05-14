Російський рубль падає після рішення ЦБ відновити скупку валюти

Курс долара розрахунками "завтра" до 11.15 мск підвищувався до попереднього закриття на 0,78 рубля і дорівнював 50,05 рубля, курс євро зріс на 1,14 рубля до 57,04 рубля, свідчать дані Московської біржі, пише Прайм.

Рубль у першій половині торгів четверга торгувався в мінусі після різкого стрибка вниз відразу на початку торгової сесії. Зростання долара і євро в моменті перевищував 1 рубль і був викликаний тим, що ЦБ РФ буквально за 5 хвилин до початку торгів оголосив про початок покупок вже з 13 травня 100-200 мільйонів доларів для поповнення міжнародних резервів.

Корекція рубля вниз підтримувалася невизначеною динамікою світових цін на нафту: вартість марки Brent поки не може впевнено закріпитися вище 67 доларів за барель.

При цьому в попередні дні рубль проти долара демонстрував стійкість і в середу оновив максимум з кінця листопада 2014 року, протестувавши круглий рівень 49 рублів. Це сприяло наростанню корекційних настроїв на ринку. У той же час, як зазначив ЦБ РФ, нормалізація ситуації на внутрішньому валютному ринку сприяла прийняттю рішення про купівлю інвалюти.

У результаті курс долара вже з ранку четверга стрибкоподібно повернувся вище психологічно значимої позначки в 50 рублів, а євро – вище 57 рублів.