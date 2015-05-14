Російський рубль падає після рішення ЦБ відновити скупку валюти
Курс російського рубля до долара і євро в першій половині дня знижується, відіграючи несподіване рішення Банку Росії почати купівлю іноземної валюти на ринку для поповнення міжнародних резервів.
Курс долара розрахунками "завтра" до 11.15 мск підвищувався до попереднього закриття на 0,78 рубля і дорівнював 50,05 рубля, курс євро зріс на 1,14 рубля до 57,04 рубля, свідчать дані Московської біржі, пише Прайм.
Рубль у першій половині торгів четверга торгувався в мінусі після різкого стрибка вниз відразу на початку торгової сесії. Зростання долара і євро в моменті перевищував 1 рубль і був викликаний тим, що ЦБ РФ буквально за 5 хвилин до початку торгів оголосив про початок покупок вже з 13 травня 100-200 мільйонів доларів для поповнення міжнародних резервів.
Корекція рубля вниз підтримувалася невизначеною динамікою світових цін на нафту: вартість марки Brent поки не може впевнено закріпитися вище 67 доларів за барель.
При цьому в попередні дні рубль проти долара демонстрував стійкість і в середу оновив максимум з кінця листопада 2014 року, протестувавши круглий рівень 49 рублів. Це сприяло наростанню корекційних настроїв на ринку. У той же час, як зазначив ЦБ РФ, нормалізація ситуації на внутрішньому валютному ринку сприяла прийняттю рішення про купівлю інвалюти.
У результаті курс долара вже з ранку четверга стрибкоподібно повернувся вище психологічно значимої позначки в 50 рублів, а євро – вище 57 рублів.