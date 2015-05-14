Депутати дозволили банкам не повертати депозити достроково

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до Цивільного кодексу України, відповідно до яких за договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом зі спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Крім того, із Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» виключити норму про те, що у разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката не передбачено інший розмір відсотків.

У Прикінцевих положеннях зазначається, що положення цього Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.

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Національний банк України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення внутрішніх положень банківських установ у відповідність із цим законом .

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Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева наприкінці минулого року повідомляла про наміри Нацбанку запропонувати парламенту заборонити вилучення банківських депозитів до настання строку їх повернення, що відповідає світовій практиці і допоможе збалансувати банківську систему.