Гривня на міжбанку піднялася вже до 20,56 за долар
14:05, 14 травня 2015Фінанси
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Українська валюта продовжує зміцнюватися.
REUTERS
У четвер, 14 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,47/20,56 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,37/23,51 грн/євро, до російського рубля – 0,4110/0,4140 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 установився на рівні 20,5910 грн/дол., на цей час було укладено 223 угоди на суму 86,66 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, учора гривня закрила міжбанківський валютний ринок на рівні 20,65 за долар.
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