ЄБРР: Росія та Греція – головні фактори ризику для європейської економіки

Зростання в Центральній Європі та країнах Балтії, як очікується, досягне 2,9% в 2015 р. завдяки відновленню в єврозоні, яке набирає обертів, та програмі кількісного пом'якшення Європейського центробанку, але перспективи перехідних економік на півдні Європи погіршуються через рецесію в Росії, пише Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в макроекономічному прогнозі.

Рецесія в Росії має сильніший негативний вплив на європейські країни, ніж очікувалося, констатує ЄБРР.

Як пишуть "Ведомости", за прогнозом банку, спад в Росії становитиме 4,5% в 2015 році і близько 2% у 2016 р. Період стагнації або слабкого зростання може стати затяжним для російської економіки на тлі низьких цін на нафту і глибоких структурних проблем.

Картина в європейській економіці дуже строката, але спад в Росії став головною причиною для занепокоєння у багатьох країнах, зазначає головний економіст ЄБРР Ганс Петер Ланкес.

Спад ВВП в Україні становитиме 7,5% цього року, прогнозує ЄБРР.

Найкраще виглядають перспективи економік Центральної Європи, але ситуація виглядає гірше на схід і південь регіону, відзначає ЄБРР, загальні консолідовані економічні дані з 35 країн не надто надихають, у 2016 р. можна очікувати тільки зростання на 1,4%.

Ще одним серйозним чинником ризику для європейської економіки ЄБРР вважає ситуацію в Греції. Обговорення дефолту країни і можливого виходу з єврозони стали сильним ударом для економіки, йдеться в доповіді. Базовий сценарій ЄБРР передбачає, що завдяки реформам і підтримці міжнародного співтовариства грецька економіка зможе вийти з кризи.

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ЄБРР підвищив прогноз для країн Балтії, Польщі, Словенії, Словаччини та Угорщини. Економічна конвергенція цих країн з успішнішими економіками буде продовжуватися, прогнозує ЄБРР. Істотний внесок у відновлення європейської економіки вніс Європейський центробанк, в числі факторів, які допомагають європейським економікам, ЄБРР називає ослаблення євро і низькі ціни на нафту.