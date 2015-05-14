Франція допоможе шукати офшорні рахунки українських чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні уряду.

"У нас є домовленість про те, що ті активи, те майно, яке знаходиться на території Французької республіки, за запитами правоохоронних органів України, як Міністерства внутрішніх справ, так і Національного антикорупційного бюро, так і Державної служби з фінансового моніторингу, нам французькі колеги будуть допомагати знайти як майно, так і банківські рахунки на території Франції. Тому колишні держслужбовці і поточні держслужбовці, які мають майно на французькій рів'єрі, хочу вас привітати - ми будемо шукати ваше майно, щоб вам було легше і щоб ви не ховали це майно на офшорних компаніях, і щоб ви не ховали свої активи і рахунки на третіх осіб", - сказав Яценюк.

Також, глава уряду зазначив, що уряд вносить зміни до законодавства про боротьбу з корупцією, і "тепер не вдасться прикриватися тим, що те чи інше майно зареєстровано чи то на родичів, чи то на інших осіб".

"Тепер державний чиновник зобов'язаний чітко повідомити: чи користується він цим майном незалежно від того, що зареєстровано воно на іншу особу, чи не користується, і повинен довести, що той чи інший чиновник не має відношення до майна, навіть не дивлячись на те, що те майне зареєстровано на третю особу", - сказав він.

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За його словами, після прийняття цього законопроекту в обов'язковому поряду українські посадовці зобов'язані чітко зазначати чи мають вони майно на праві користування навіть у тому випаду, якщо це майно не зареєстровано на них персонально.